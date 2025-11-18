

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Nel confronto televisivo Cirielli non ha detto che i giovani campani oziano, ma ha detto che non bisogna farli oziare. Graziano o non capisce o vuole capire male. L’Italiano è una lingua precisa. Era evidente il discorso di Cirielli secondo il quale ai giovani bisogna dare opportunità di espressione e di impegno, cosa che non e’ avvenuta nei dieci anni di Pd alla guida della regione Campania. Lo dicono i dati drammatici della disoccupazione giovanile". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Graziano dovrebbe giustificarsi di questo invece di cercare di strumentalizzare quello che Cirielli non ha detto. Abbiamo capito che gli conviene dimenticare quello che De Luca disse di lui facendolo passare per uno sfamato politico, ma certamente non può pensare di essere capace di far passare Cirielli per un nemico dei giovani campani. Il nemico dei giovani campani e’ stata la politica del Pd", conclude.

