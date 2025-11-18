

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "E’ stata a tutti evidentemente la differente qualità politica di Cirielli rispetto a Fico. La sua statura istituzionale e il suo piglio da vero leader ne fanno il presidente migliore per la Campania. Fratelli d’Italia ed il centrodestra erano già sicuri di aver scelto il meglio ed oggi tutti ne hanno avuto la conferma. Visione ed idee chiare, un programma credibile ed aderente sui veri bisogni della Campania". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Dall’altra parte solo incertezza ed imbarazzo per l’incoerenza personale ed una coalizione che non tiene nel suo insieme: Fico ha dovuto sottrarsi alle risposte in diverse occasioni risultando anche maldestro per le sue modeste capacità dialettiche. Non si è capito neanche se si sente la continuità o la discontinuità di De Luca. Cirielli è il presidente giusto anche a prescindere dalle idee politiche", conclude.

