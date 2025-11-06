

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "E’ conclamata l’incapacità di Fico e dei suoi che non sanno neanche presentare le liste. Oggi il Consiglio di Stato ha definitivamente detto che in provincia di Avellino non ci sarà la lista Fico Presidente. Cala il sipario, è una enorme figuraccia per chi si propone di governare la Campania. Se non sanno presentare una semplice lista figuriamoci il resto". Così il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

