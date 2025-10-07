Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.
Campania: Gasparri, 'nessuna preclusione a proposte alleati ma faremo nostre valutazioni'
7 ottobre, 2025 • 13:04
