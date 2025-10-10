

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Inaugurando, insieme all'onorevole Martusciello e agli altri parlamentari e dirigenti della Campania, la nuova sede regionale di Forza Italia a Napoli, potremo dimostrare come il nostro movimento sia in crescita anche con tante importanti nuove adesioni, tra cui quella dell'assessore Caputo e dell'onorevole Bicchielli che, con tanti altri amministratori ed esponenti del territorio e il consigliere regionale Zannini, stanno rendendo sempre più forte Forza Italia in Campania, così come è avvenuto in altre regioni". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

"Siamo determinanti per il successo del centrodestra. Siamo cresciuti ad Aosta, nelle Marche e in maniera sfolgorante in Calabria - prosegue - con il successo di Roberto Occhiuto e delle nostre liste. Forza Italia è sempre più protagonista del dibattito politico ed ha dimostrato non solo di saper fare tesoro degli insegnamenti di Silvio Berlusconi, ma di dare una prospettiva a un'area liberale e moderata che è indispensabile nella politica italiana. Il mondo delle categorie, le realtà del territorio, gli esponenti degli enti locali guardano con sempre maggiore attenzione a Forza Italia".

"Domani a Napoli, quindi, contribuiremo ad avviare una campagna elettorale molto importante. La coalizione di sinistra si sbilancia sempre di più, andando con esponenti grillini a caratterizzarsi in modo negativo. Con la politica dei no, con la volontà di chiudere i termovalorizzatori, con una serie di ipotesi negative che sono il contrario di quello che serve alla Campania, al Sud, a tutta l'Italia, ovvero crescita, impresa, sviluppo, occupazione. Domani rilanceremo con chiarezza l'azione politica che da Milano, con proposte molto importanti, all'estremo Sud, stiamo svolgendo sotto la guida saggia e operosa di Antonio Tajani", conclude.

