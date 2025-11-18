

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ci sono candidati nelle liste che sostengono Fico che si fanno fotografare accanto a personaggi di dubbia fama plurindagati. Poi c'è l'appello dell'ex brigatista rosso, e poi di tutto e di più. Una brutta compagnia". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri all'Adnkronos, commentando l'endorsement dell'ex brigatista Pasquale Aprea al candidato del centrosinistra Roberto Fico.

"Cosa c'è peggio di Fico? Nulla, bugiardo e ipocrita - prosegue - è contro i condoni ma ha applicato un vecchio condono alla sua casa del Circeo". E "alla fine c'è questa barca. Come l'ha pagata? Quanto costa? Lui pauperista, 'uno vale uno, faccio due mandati e me ne vado', sbava dietro la poltrona da politico perché non ha né arte né parte".

"Il problema di Fico, oltre le compagnie dubbie, è Fico perché è l'ipocrisia fatta persona. C'era un film di Alberto Sordi, 'Il moralista': stava lì censurava tutto, poi alla fine nella vita privata si comportava in maniera opposta a ciò che predicava. Fico è il moralista, è il nulla. Auguro alla Campania di liberarsi di lui, perché è perfino peggio degli ex brigatisti e delle altre figure di dubbia fama che lo circondano", conclude.

