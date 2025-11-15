

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "I cittadini vanno rispettati. Meritano chiarezza. Non slogan riciclati dal passato o annunci, copiati da commedie cinematografiche. Vado con ordine. Nelle ultime 24 ore la destra ha messo in piedi due sceneggiate. La prima sulle pensioni. Un governo che non ha fatto nulla sulle pensioni in questi tre anni – rimangiandosi già tutte le promesse elettorali – decide di far annunciare al proprio candidato presidente in Campania che darà un bonus alle pensioni minime in Campania. Una scelta grottesca. Una proposta confusa che viene smentita poche ore dopo da uno dei due vicepremier, mentre l’altro neanche si pronuncia”. Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato presidente per la Regione Campania della coalizione progressista.

“A seguire ecco che torna un cavallo di battaglia del centrodestra: il condono. A uso elettorale ecco un altro slogan per ingannare le persone, recuperando una proposta di Berlusconi di 22 anni fa. Una proposta di 22 anni fa riciclata a sette giorni dal voto. Un annuncio disperato per una coalizione che sa di aver perso le elezioni e si aggrappa ai suoi evergreen. Serve garantire il diritto alla casa, non fare condoni. Noi andiamo avanti. Con serietà. Le sceneggiate le lasciamo ad altri, perché i campani sanno benissimo da che parte stare”.

