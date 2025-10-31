

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un gravissimo disimpegno della Regione sul tema dei trasporti, reso emblematico dall’assenza in Giunta di deleghe ad hoc. Le criticità di un territorio come la Penisola Sorrentina sono la diretta conseguenza di scelte politiche miopi e fallimentari fatte dall’amministrazione regionale uscente. Con la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali, Forza Italia si impegna ad accendere un focus sui collegamenti da e per la costiera, attivando un tavolo tra Regione, Enti locali, Eav, Rfi, le compagnie di navigazione, gli operatori del trasporto su gomma e del settore turistico ricettivo per affrontare di petto e finalmente risolvere le annose problematiche della mobilità nella Penisola, fiore all’occhiello della Campania e dell’intero Paese”. Così il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, intervenendo ad un appuntamento elettorale a Meta di Sorrento.

“Occorre rafforzare la viabilità via mare, superare una volta per tutte le inefficienze di Eav e aprire il confronto con Rfi, anche nella prospettiva di prevedere un trasporto rapido di massa metropolitano tra i comuni della Penisola Sorrentina che colpevolmente la Regione non ha inserito tra i progetti finanziabili dal Pnrr o dagli FSC regionali, e di cui la Giunta di centrodestra si dovrà fare carico. La Campania deve cambiare rotta, a partire proprio dalla nomina di un Assessore regionale al Trasporti per garantire una mobilità efficiente, moderna e sicura a cittadini e turisti. Noi metteremo le infrastrutture al primo posto per costituire la Campania del futuro”, conclude.

