Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Crediamo che la Campania ha vissuto un momento tragico dell'era De Luca, lo sta vivendo ancora oggi con queste liti tra Fico e i deluchiani, se è Fico o non è Fico. Credo che noi possiamo esprimere un candidato che può dare delle risposte: ben venga se è Edmondo Cirielli, a cui faccio i miei auguri perché so che ieri si è sposato, però oggettivamente non si pongono veti su altre possibilità Quindi siamo disponibili a ragionare e credo che oggettivamente tra Edmondo, Giosy Romano siamo pronti ad avere questa avventura di vittoria". Lo dice il vicesegretario della Laga, Claudio Durigon.