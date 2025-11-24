

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Con Roberto Fico presidente della Regione Campania, la nostra regione avrà lo slancio per fare meglio su ambiente, trasporti, sanità, formazione e welfare. La sua sensibilità e competenza garantiranno un ascolto vero delle istanze che arrivano dai territori. Si apre una nuova stagione a trazione Movimento 5 stelle, fondata su trasparenza, legalità e servizi". Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa.

"Il contributo di Fico sarà trasformare le proposte in atti concreti, con tempi certi, investimenti mirati e partecipazione dei cittadini, dentro un progetto serio e progressista: inclusivo, sostenibile, orientato ai diritti, al lavoro, all’innovazione e alla lotta alla marginalità", conclude.

