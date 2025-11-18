

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Dal confronto tra i due principali candidati alla presidenza della regione Campania, sono emerse con chiarezza tutte le contraddizioni di Fico sulle tematiche di interesse dei campani. Basti pensare alla contrarietà sulla proposta del sostegno alle pensioni o ai provvedimenti per gestire la contingenza, come la riapertura dei termini della sanatoria edilizia". Così la senatrice campana di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza.

"Da Fico, inoltre, non si evince alcuna capacità di programmazione coerente né una visione di sviluppo che si basi sui bisogni concreti dei cittadini campani in tema di salute, scuola, ambiente e infrastrutture. E siamo sicuri che i cittadini campani ne terranno conto domenica e lunedì prossimo con il loro voto", conclude.

