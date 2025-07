Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "E' una corbelleria che ho letto sui giornali, mai ho accettato e mai accetterò un do ut des su un territorio rispetto a un altro, con me non succederà mai". Così Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa a chi gli chiede se ci sia uno scambio tra il sostegno a Matteo Ricci nelle Marche e quello a Roberto Fico in Campania. "Se Roberto Fico sarà il nostro candidato in Campania? Prima i programmi, poi i nomi", aggiunge.