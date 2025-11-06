

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Fico avanti di 7 punti su Cirielli? "C'è un vantaggio, ma questo non è il momento di stare a guardare qualche sondaggio. Ce ne sono altri che accertano un vantaggio anche maggiore. Non è questo, non mi hanno mai appassionato. Adesso quello che ci deve appassionare è il dialogo con la comunità campana, come sta facendo il nostro candidato Roberto Fico e tutti noi. Dobbiamo ascoltare, nella prospettiva di un impegno di governo regionale c'è poi da lavorare per cercare di soddisfare quelli che sono i bisogni dei cittadini e non i bisogni dei politici". Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico.

