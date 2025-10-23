

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Negli ultimi anni l’ambiente è stato totalmente abbandonato dalla regione Campania. Resta drammaticamente aperta la ferita delle ecoballe, che il centrosinistra nel 2016 promise di smaltire in 36 mesi. A distanza di 9 anni, l’80% delle ecoballe (circa 4 milioni e mezzo di tonnellate) è ancora lì, con un impatto ambientale devastante. I ritardi accumulati sono costati all’Italia ad oggi oltre 300 milioni di euro in sanzioni dell’Ue, che gravano sui conti dello Stato e dunque sulle nostre tasche. Velocizzeremo lo smaltimento delle ecoballe. Di pari passo, sosterremo, con ogni sforzo, quanto sta facendo il Governo Meloni per la bonifica della terra dei fuochi". Così Edmondo Cirielli, vice ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale e candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania.

"Daremo poi un’accelerata alla razionalizzazione del ciclo dei rifiuti puntando con decisione sulla raccolta differenziata e riciclaggio. Attiveremo procedure accelerate per completare l’impiantistica dell’umido, necessaria per avere un sistema, finalmente virtuoso ed efficiente, che metterà fine alla vergogna dell’esportazione dei rifiuti all’estero che costa tantissimo e fa lievitare le tariffe, oggi in Campania ai livelli massimi rispetto al resto dell’Italia. In questo modo avremo territori più sani, tutela della salute dei cittadini e tariffe più basse", conclude.

