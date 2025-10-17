

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare". Così in una nota Edmondo Cirielli, vice ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania.

"Il mio legame con Napoli è speciale - prosegue - qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. È arrivato il momento di ridarle il ruolo che merita, in Italia, nel Mediterraneo e nel mondo. Da subito attiveremo una sinergia istituzionale tra regione, comune e governo per garantire sicurezza reale in tutte le zone della città, perché nessuna area di Napoli può restare fuori dal controllo della legalità".

"In parallelo, metteremo mano concretamente a sanità e trasporti, aumentando l’efficienza dei servizi. Con noi Napoli tornerà capitale, non solo per storia, bellezza e cultura, ma anche per crescita, lavoro e innovazione", conclude

