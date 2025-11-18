

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto che finalmente ci sia stato il confronto tra i candidati presidente. Lo chiedevo dall’inizio e, dopo diverse rinunce del mio competitor, ci siamo riusciti. Ora la differenza tra le proposte è chiara: loro sono contro il condono, contro i contributi ai pensionati, contro la velocizzazione dello smaltimento delle ecoballe, contro politiche attive per l’occupazione e contro un sud più forte e virtuoso. Inoltre non si capisce se il mio avversario sia a favore o contro l’eredità di questi 10 anni di amministrazione del centrosinistra in Campania e non ha fatto neppure un’autocritica sull’emergenza sanità". Così in una nota Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alla presidenza della regione Campania.

"Al contrario noi abbiamo un programma chiaro che difende i campani e valorizza la Campania. Noi siamo una coalizione compatta e abbiamo obiettivi dichiarati e misurabili. Ricordo di avere firmato un patto davanti a migliaia di campani, che comprende: dimezzamento liste d’attesa, assunzione nuovo personale e rafforzamento rete ospedaliera territoriale; innalzamento livello occupazionale al 50%; contributo di 100 euro a chi percepisce le pensioni più basse. Qualora non raggiungessi la metà di questi obiettivi in due anni e mezzo mi dimetterò. Ecco la differenza tra chi parla senza dire nulla e chi sa esattamente cosa fare", conclude.

