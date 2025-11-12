

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Fico continua a tacere, ma le carte parlano per lui. Dalla visura ora sappiamo che la barca è effettivamente sua. E allora la domanda che sorge spontanea è che, nel 2018, quando la ministra della Difesa Trenta anche lei dei 5 Stelle concesse l’ormeggio nel porto militare di Nisida, quella barca di chi era? Perché a quella data, dalle carte ufficiali, non risulta che Fico possedesse alcuna imbarcazione. Quando l'ha acquistata il candidato sponsorizzato da De Luca e dal Pd?". Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Un cortocircuito tutto grillino e del campo largo - prosegue - che trasformano la tanto sbandierata 'lotta alla casta' in un privilegio da porto riservato. E non si dica che è un attacco politico, qui si tratta di atti, concessioni e proprietà. Mentre Fico continua a non chiarire, scopriamo che nelle sue dichiarazioni alla Camera non compare alcuna traccia del natante in questione".

"Forse, come sempre, vale la regola a cinque stelle, la trasparenza è importante per gli altri. Da 'uno vale uno' a 'uno ormeggia dove vuole', il passo è stato breve. I cittadini campani meritano risposte, non silenzi, privilegi e slogan vuoti. Perché ormai è chiaro che la barca dei 5 Stelle e del campo largo è davvero alla deriva", conclude.

