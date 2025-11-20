

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Stupore per la deriva estremista abbracciata da Roberto Fico, che chiude la campagna elettorale schierandosi apertamente a difesa di chi occupa abusivamente le case degli altri. Gli stessi che oggi pretende di rappresentare sono coloro che, grazie al sostegno politico di Ilaria Salis e dell’area antagonista, ritengono normale violare la legge e mettere le mani sulle abitazioni altrui, anche in maniera violenta, mentre nello stesso tempo chiedono di demolire le case della povera gente che, al contrario, ha sempre rispettato le regole". Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Il loro rifiuto di ogni forma di condono sociale e urbanistico è imbarazzante - prosegue - è facile opporsi quando si vive nell’illegalità per scelta. Se picchi la gente e occupi le case come fa la Salis non hai bisogno di condono, se bivacchi nei centri sociali non ti serve un aumento della pensione, perché parliamo di ambienti frequentati dai figli della borghesia annoiata, persone che non hanno mai lavorato un giorno della loro vita ma pretendono di impartire lezioni di moralità al Paese. Al massimo a loro può interessare in tema delle barche di lusso".

"Questa è la sinistra che Fico ha deciso di rappresentare, quella dell’illegalità come modello, del disprezzo per i sacrifici delle famiglie oneste e della guerra ideologica contro chi chiede solo regole chiare, lavoro e dignità. Noi, con Edmondo Cirielli, stiamo dall’altra parte, dalla parte dei cittadini perbene, della legalità, della casa come bene primario e del rispetto per chi ha costruito la propria vita con fatica, senza occupare o distruggere quella degli altri. Invito tutti i cittadini moderati della Campania, di destra e di sinistra, ad avviare una riflessione seria su chi sia realmente Fico e sul pericolo che rappresenta. I fatti parlano chiaro", conclude.

