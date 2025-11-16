

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Fanno ridere amaramente le esternazioni di Fico sulla scelta di riaprire i termini della misura del 2003 in materia di edilizia. Per la sanatoria della sua villa al Circeo non si fece molti problemi quando ne usufruì, anzi. Uno schema che ricorda molto quello del gozzo di lusso, ovvero dall'alone fosco e pieno di cose non dette. La vergogna vera, tipica della sciatteria a 5 Stelle, è che Fico vorrebbe per sé tutti i privilegi, mentre il popolino dovrebbe essere nutrito dai concetti banali e astratti dei 5 Stelle e della coalizione di sinistra. Condoni non per tutti, ma per lui si". Lo afferma Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura della Camera.

"Barche di lusso non per tutti, ma per lui si. Vuole un popolo tenuto a bada da scarse misure di sussistenza e assuefatto dalle sue menzogne. Noi, con Edmondo Cirielli, vogliamo lavoro, industria, equità, giustizia e, soprattutto, un tetto per tutti i campani", conclude Cerreto.

