

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Il vice ministro Cirielli è un profilo di alto livello, capace di ricoprire il ruolo di governatore della Campania. Lo dimostra la sua storia nelle istituzioni. Inoltre, ha la capacità di unire, aggregando anche il mondo civico. Sarebbe il candidato ideale per far saltare, in Campania, i vecchi schemi”. Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già vice ministra dell’Economia.

