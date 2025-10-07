

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Edmondo Cirielli è senza dubbio la figura più autorevole e capace che il centrodestra possa esprimere per guidare la regione Campania. La sua lunga esperienza politica, unita a una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze, ne fanno un punto di riferimento per tutti i campani. Cirielli ha sempre dimostrato coerenza, competenza e un forte senso delle istituzioni, qualità che gli consentono di essere un leader inclusivo e di grande equilibrio". Così Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d’Italia.

"È l’uomo giusto per affrontare con determinazione le sfide cruciali che attendono la nostra regione: dalla sanità all’ambiente, dalle infrastrutture allo sviluppo economico. Sono certo che sotto la sua guida la Campania potrà finalmente voltare pagina e tornare a essere protagonista", conclude.

