

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "In Campania vincerà largamente Fico che è uno che non ha mai amministrato nulla, che De Luca odia. Perché? Perché sono voti clientelari. Le regioni vanno commissariate, la sanità gli va tolta". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

