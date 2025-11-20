

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Lunedì Roberto Fico sarà presidente e il centrosinistra vincerà in Campania e In Puglia. Lo sa bene anche Giorgia Meloni che è un po' nervosa e vede complotti ovunque, pensiamo al Quirinale. Il governo vede complotti, ma non governa. E se noi siamo uniti, Meloni va a casa. Possiamo non essere d'accordo su tutto ma su una cosa siamo d'accordo: non ci meritiamo 10 anni di Meloni e di Salvini e non vogliamo Meloni al Quirinale". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv al comizio di chiusura del centrosinistra a Napoli a sostegno di Roberto Fico.

"Roberto è un uomo delle istituzioni. Inutile nascondersi che abbiamo vissuti anche momenti difficili ma posso dire, da testimone diretta, che Roberto ha sempre servito le istituzioni e non se ne è kai servito. Ed è questa correttezza ci consente di camminare insieme verso un futuro condiviso. Meloni dice che non siamo uniti. Questa teatro stasera a Napoli è la migliore risposte: uniti oggi in Campania, uniti domani nel Paese per vincere bene e governare ancora meglio".

