Roma, 23 set (Adnkronos) - "Il 23 settembre 1985 la camorra uccise Giancarlo Siani, giovane cronista de Il Mattino che con coraggio denunciava i traffici della criminalità organizzata. A quarant’anni da quel vile delitto ricordo la sua passione civile e il suo esempio, che ispirano un impegno continuo nel contrasto alle mafie. Ai familiari, in questa giornata, rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.
Camorra: Fontana, 'esempio Siani ispira impegno continuo contro le mafie'
23 settembre, 2025 • 08:33
