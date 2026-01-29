

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La parola ‘remigrazione’ va bandita dal linguaggio della politica. È una parola che racchiude il concetto di una deportazione su base razziale. È di per sé stessa una parola che istiga all'odio. Una parola di stampo nazista che non può esistere nel lessico politico perché contraddice tutti i cardini della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Tutte le forze politiche facciano un patto per bandire questa parola, che è un abominio che ricorda le pagine più buie ed agghiaccianti del secolo scorso”. Così il Senatore del Pd Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Antidiscriminazioni, a proposito del convegno sulla 'remigrazione' domani alla Camera.

