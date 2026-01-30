

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo evitato la morte della democrazia. Lo abbiamo fatto fisicamente perché dentro la Camera possono entrare tutte le idee del mondo, ma non possono entrare i nazisti e i neonazisti. C’è un limite sotto il quale non si scende. Quel limite è stato superato e quindi ci siamo anteposti fisicamente a quello che sarebbe stato il punto più basso della storia della Camera dei Deputati. Per me la remigrazione è una stupidaggine e tra l’altro probabilmente ce l’hanno più con il governo Meloni, che ha regolarizzato centinaia di migliaia di persone con il decreto flussi. Il punto qui è che il nazismo però non è un’idea, è un reato". Lo dice Francesco Silvestri dei 5 Stelle.

