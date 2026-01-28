Roma, 28 gen (Adnkronos) - "E' inaccettabile l'ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento italiano specialmente se per presentare una campagna di odio e di discriminazione". Lo ha detto Elly Schlein a proposito della conferenza stampa sul tema della remigrazione con esponenti di Casa Pound in programma alla Camera giovedì.
Camera: Schlein, 'inaccettabile ingresso esponenti neofascisti'
28 gennaio, 2026 • 12:03
