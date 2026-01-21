

Roma, 21 gen (Adnkronos) - La Giunta per il Regolamento della Camera, dopo la riforma (già entrata in vigore) dei primi due terzi del testo prosegue il proprio lavoro per il completamento del nuovo regolamento. Nella seduta di oggi, introdotta e presieduta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, sono stati dati i pareri alle proposte emendative, al termine del confronto tra i relatori Federico Fornaro, Igor Iezzi e Angelo Rossi. Lo rende noto la Camera.

Lo spirito - hanno sottolineato il presidente Fontana e i relatori - è quello che ha ispirato il lavoro di riforma delle prime due parti del regolamento, nel segno della massima condivisione. Al centro del dibattito temi come i requisiti minimi per la composizione dei gruppi, misure per scoraggiare il cosiddetto trasformismo, una più snella disciplina degli ordini del giorno, misure di garanzia per le opposizioni e la valorizzazione di strumenti ordinari per garantire certezza nei tempi di discussione dei progetti di legge.

Il percorso continua. Nella prossima seduta della Giunta si voteranno gli emendamenti, quindi seguirà l'approdo del testo in aula.

