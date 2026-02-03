

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il deputato Sasso anziché chiedere scusa al presidente della Camera che è stato costretto, nella giornata di venerdì, ad annullare per motivi di ordine pubblico ogni evento attorno a Montecitorio, chiede sanzioni a chi si è espresso contro l’evento ‘Remigrazione’". Lo ha detto in aula il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti.

"Sasso accusa i colleghi dell’opposizione di stare con chi ferisce gli agenti, ma voleva portare alla Camera una persona condannata perché nel 2022 a Casal Bertone, ha resistito alle forze dell’ordine contro lo sgombero del circolo di Casapound. Bisogna impegnarsi affinché la Camera dei deputati ritorni ad essere un luogo serio e delle istituzioni”, ha aggiunto Richetti.



