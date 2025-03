Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il dato politico che traiamo oggi è che la Lega e Fratelli d'Italia si accodano alla prevaricazione di potere di Forza Italia e neanche ci mettono la faccia, non hanno fatto neanche le dichiarazioni di voto finali perchè si vergognavano di metterci la faccia. Quindi i patrioti, i sovranisti che rivendicano le loro scelte si accodano alla famiglia Gentile in Calabria per mantenere le poltrone e neanche hanno la dignità di inventarsi una motivazione da rendere pubblica". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, durante un sit in di protesta del Movimento per protestare contro la decisione della Camera che ha portato all'elezione di Andrea Gentile di Forza Italia e alla decadenza di Elisa Scutellà con proclamazione nel collegio plurinominale di Anna Laura Orrico, entrambe M5S.

"Si nascondono, ma questo -ha proseguito Ricciardi- è il modus operandi che oramai vediamo da Meloni come capofila, da due mesi si nasconde e ora fa nascondere anche i suoi Gruppi parlamentari di fronte a delle scelte che calpestano la democrazia. Vorrei ringraziare Elisa e Anna Laura che sono protagoniste, loro malgrado, di questa vicenda, che hanno combattuto con dignità, con onore, con grandissima forza non per loro ma per la loro terra".