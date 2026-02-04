

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l’attrattività del sistema universitario e della ricerca e per promuovere percorsi di carriera dei ricercatori universitari fondati sul merito e sulla qualità scientifica (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative volte a garantire la continuità delle attività di ricerca, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Pnrr, anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dal personale delle università e degli enti di ricerca (Grippo - AZ-PER-RE); sul livello di avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr in materia di alloggi universitari (Bignami – FDI); sulle iniziative normative in materia di università telematiche, al fine di assicurare lo svolgimento degli esami in presenza (Piccolotti – AVS).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a dare concreta attuazione ai provvedimenti in materia di riduzione delle liste d'attesa, anche al fine di ristabilire il principio di universalità ed equità del Servizio sanitario nazionale (Malavasi – PD-IDP); sulle ulteriori iniziative volte a garantire assistenza e cure alle persone colpite da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, anche attraverso l'implementazione del relativo fondo nazionale (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative in materia di disturbi neuropsichiatrici dei minori, con particolare riferimento all’appropriatezza terapeutica e al rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria (Loizzo – Lega).

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a risolvere le criticità strutturali del comparto della pubblica amministrazione (Boschi - IV-C-RE); sulle iniziative volte alla riqualificazione dei profili professionali della pubblica amministrazione e all'innalzamento dei relativi emolumenti, anche al fine di aumentare l'attrattività del lavoro pubblico per le giovani generazioni (Colucci – M5S).




