Roma, 12 nov (Adnkronos) - Lavori d'aula sospesi per qualche istante alla Camera, dopo la protesta del M5s. I deputati del Movimento hanno esposto dei cartelli con la scritta 'onestà' dopo l'intervento di Anna Laura Orrico, che ha chiesto una informativa urgente sugli esiti del voto in Calabria alle ultime elezioni politiche. Un caso all'esame anche della Giunta elezioni di Montecitorio, come ha spiegato la stessa Orrico sollecitando una iniziativa del presidente della Giunta.