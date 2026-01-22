

Roma, 22 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore sulla Pdl che disciplina l'attività per la rappresentanza di interessi, che sarà in aula a Montecitorio la prossima settimana. Il testo approvato, con alcune modifiche, è quello del presidente della prima commissione Nazario Pagano (FI), relatore in aula.



