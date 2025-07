Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Al momento del voto in Forza Italia c'è qualcuno che spinge un fogliettino per far votare un assente. Chiedo formalmente che chi non è presente debba togliere il tesserino, è inaccettabile che chi non è qui oggi continui a votare grazie al collega vicino e prende la diaria". Lo ha detto Emma Pavanelli (M5s) in aula alla Camera durante l'esame del Dl Sport.

"Invece di chiamarci straccioni è il caso che qualcuno facci pace con il cervello, con i cittadini e con il bilancio della Camera", ha aggiunto Pavanelli cui ha replicato il presidente di turno Sergio Costa: "I segretari sono deputati alla verifica, li sollecito".