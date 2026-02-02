

Roma, 2 feb (Adnkronos) - E' cessato il mandato parlamentare del deputato del Pd Ubaldo Pagano. Lo ha comunicato all'aula il presidente di turno Sergio Costa. Al suo posto subentra Francesca Viggiano, già proclamata deputata. Pagano aveva scritto una lettera alla presidente della Camera il 30 gennaio scorso per annunciare la sua decisione di optare per la carica di consigliere regionale in Puglia, incompatibile con quella di deputato.

