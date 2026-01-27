Roma, 27 gen. (Adnkronos) - La Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.
**Camera: ok unanime a Giorno ricordo martiri di Gorla e piccole vittime tutte guerre**
27 gennaio, 2026 • 17:34
