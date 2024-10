Roma, 23 ott (Adnkronos) - Come annunciato, è mancato il numero legale in Giunta autorizzazioni della Camera in conseguenza della scelta della maggioranza di non presentarsi alla seduta convocata per l'elezione del presidente. Erano presenti i soli rappresentanti delle opposizioni. Si tratta della seconda seduta andata a vuoto. Spetterà al presidente della Camera Lorenzo Fontana convocare una nuova seduta.