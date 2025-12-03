

(Adnkronos) - La deputata Chiara La Porta, di Fratelli di Italia, ha lasciato il seggio alla Camera optando per quello in Consiglio regionale della Toscana, dove è stata appena eletta. Ne ha dato notizia in aula a Montecitorio il presidente di turno Giorgio Mulè.

"Ho deciso di optare per il seggio in Consiglio regionale, come avevo promesso in campagna elettorale, per portare forte la voce di Prato in Regione e per contrastare un sistema di potere che ormai si è incancrenito in Regione e che ha fatto passare la Toscana da locomotiva a fanalino di coda", ha spiegato la deputata di FdI in aula. Alla La Porta subentra Irene Gori, proclamata deputata.





