

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Un grande risultato per la Nazione!". Sul filo dell'ironia, intrecciando la questione dell'educazione sessuale a scuola e la novità del gelato alla Camera dei deputati, Roberto Giachetti ha annunciato una notizia nel suo intervento in aula sul Ddl sul consenso informato: "Devo chiedere scusa al questore Trancassini, l'ho anche aggredito per protestare perchè i gusti del gelato sonon solo sei e devo dare atto che la sollecitazione ha consentito che abbiamo aggiunto la panna da oggi", ha spiegato il deputato di Iv tra gli applausi dei colleghi.

Giachetti stava discutendo della questione delle parole del ministro Valditara in aula alla Camera, parole che hanno provocato le proteste vibrate di tutta l'opposizione che da ieri sta invocando le scuse formali del ministro. "Se faremo altri interventi riusciremo ad avere un prodotto soddisfacente e anche ad arrivare ad ottenere il servizio in aula: presenterò una Pdl perchè ci sia la possibilità di fornire il gelato in aula ai deputati e non potrò che dare merito a Trancassini di aver ottenuto un grande risultato per la Nazionale".

