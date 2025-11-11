

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Questa vicenda "pone un problema essenziale di come quello che accade qui causa problemi all'immagine stessa dell'Aula. E' vero che, di questo periodo, siamo quasi ai livelli del gelato o non gelato... Vorrei segnalare a coloro che protestano per il gelato che vorrei protestare anch'io, perché in realtà ci sono sei gusti. Adesso francamente... costa di più, ci stanno sei gusti, rimettiamo dentro sto gelato e almeno campiamo tranquilli". Lo ha detto il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, ironizzando sull'arrivo del gelato in buvette alla Camera, durante la dichiarazione di voto in Aula sul parere della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità nei confronti del deputato Mulè. Il vicepresidente della Camera di FI aveva accusato il collega del M5s Donno di aver aggredito un assistente parlamentare durante gli scontri avvenuti in occasione di una seduta dell'aula di Montecitorio.

