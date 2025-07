Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Lunedì 4 agosto discussione generale su Ddl delega in materia di spettacolo, Pdl centri elaborazione dati, Decreto Economia. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo della Camera.

Sul Decreto economia è annunciata la fiducia. La votazione per appello nominale si svolgerà martedì 5 agosto alle ore 18, dichiarazioni di voto dalle 16.20. Si proseguirà poi, anche nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 agosto con il seguito dell' esame del ddl Spettacolo, delega al governo per centri elaborazione dati ed eventuali argomenti non conclusi.