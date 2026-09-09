

Roma, 9 set (Adnkronos) - La Camera dei deputati commemorerà in aula gli ex parlamentari Adriani Ciaffi e Fabio Mussi mercoledì 16 settembre, rispettivamente alle 13.30 e alle 16,15. Commemorazione in aula a Montecitorio anche per Francesco Guccini, il 22 settembre alle 14. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.



