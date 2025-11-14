Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La Camera dei deputati aderisce alla Giornata mondiale del diabete, prevista per il 14 novembre. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore blu, simbolo dell’iniziativa, con proiezione della scritta 'Giornata mondiale del diabete', dalle 17.30 di venerdì 14 all'una di sabato 15 novembre.
Camera: illuminata di blu per Giornata mondiale diabete
14 novembre, 2025 • 13:23
Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La Camera dei deputati aderisce alla Giornata mondiale del diabete, prevista per il 14 novembre. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore blu, simbolo dell’iniziativa, con proiezione della scritta 'Giornata mondiale del diabete', dalle 17.30 di venerdì 14 all'una di sabato 15 novembre.