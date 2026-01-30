

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà a Riccardo Magi per le gravi minacce di morte ricevute. È inaccettabile che esponenti che oggi volevano entrare alla Camera e i loro amici e scagnozzi neofascisti digitali si sentano liberi di intimidire rappresentanti delle istituzioni. I partiti di maggioranza e il governo hanno il dovere di prendere immediatamente e senza ambiguità le distanze da chi tenta di riabilitare il fascismo e le sue modalità violente. Minacciare un deputato significa colpire la democrazia e la Costituzione”. Così una nota del gruppo del Pd della Camera.

