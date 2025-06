Roma, 5 giu (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Galeazzo Bignami per le parole di stima e per la fiducia espressa, così come il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia per l’accoglienza unanimemente condivisa". Lo dice la neo deputata di Fratelli d’Italia Naike Gruppioni.

"È per me motivo di orgoglio poter contribuire, con spirito di servizio e senso delle istituzioni, all’azione di una forza politica che interpreta con serietà e responsabilità il governo del Paese. Affronto questo nuovo percorso con rispetto, determinazione e piena consapevolezza del ruolo che mi è stato affidato dagli elettori. Rinnovo il mio impegno a lavorare con dedizione e spirito costruttivo nell’interesse della collettività e delle istituzioni repubblicane”, aggiunge Gruppioni.