

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Stasera sono dovuta andar a prender mia figlia perché era tardi ma ci tenevo a votare ancora un po'. Dopo la lunga giornata con Meloni in Aula c’era un provvedimento per me molto importante di cui parleremo domani sulla sicurezza sul lavoro. È stato il primo no di Maria al governo Meloni". Sul suo profilo Facebook la deputata del Pd Chiara Gribaudo ha postato le foto con la figlia nell'aula della Camera, dove l'esame del Dl sulla sicurezza sul lavoro è andato avanti fino a tarda serata.

"Adesso, però, dobbiamo andare a casa. Gli asili giustamente chiudono e una bambina ha le sue esigenze. Il dibattito in Aula, importantissimo su un tema cruciale che come sapete mi sta a cuore, andrà avanti fino a tardi: ho fatto quel che potevo da parlamentare e da mamma", prosegue la vice presidente dell'Assemblea del Pd.

"E allora penso alla fatica (anche la mia) delle donne che devono conciliare lavoro, casa e famiglia. Donne che andrebbero premiate, ma se lavori e sei donna la tua vita è una corsa a ostacoli, contro il tempo, contro le inefficienze e contro un Paese che dice “belli i bimbi” ma poi fatica a costruire un mondo a misura anche loro", aggiunge.





