

Roma, 18 feb (Adnkronos) - Un "risultato eccezionale", una "riforma che durerà a lungo e darà una svolta ai lavori della Camera". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana aprendo l'incontro con i relatori sulla riforma del regolamento interno dei lavori di Montecitorio.

"L'ultima riforma è del '97, io nemmeno votavo -ha premesso Fontana-. Siamo nell'80/esimo dell'Assemblea costituente e il metodo utilizzato è stato molto simile a quello che ci fu allora. Abbiamo superato la disputa politica e il contrasto e abbiamo lavorato sulle regole. Un lavoro di squadra, perchè così bisogna fare quando si lavora sulle regole, una prova di maturità".

"Questa è una riforma che non va sottovalutata, rivendico il fatto che si sia lavorato in modo originale rispetto alla realtà attuale: pochi proclami e molto lavoro. Questa è la riforma più sostanziale e se ne è parlato poco, il risultato è eccezionale. Un grazie a tutti i Gruppi e ai relatori, che sono stati eccezionali", ha sottolineato ancora il presidente della Camera. .



