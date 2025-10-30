

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "A 25 anni dalla sua scomparsa, la Camera dei deputati rende omaggio alla memoria di Riccardo Misasi, tra i protagonisti della vita istituzionale degli ultimi decenni del secolo scorso. Fu esponente di quella generazione politica che visse il proprio impegno come una missione al servizio delle persone e del bene comune". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana introducendo il convegno 'Riccardo Misasi. A venticinque anni dalla scomparsa', alla presenza del Presidente della Repubblica, nella Sala della Lupa a Montecitorio.

"Di origine calabrese - prosegue - fu deputato a soli 26 anni, adempiendo alle proprie funzioni con passione civile e con senso profondo delle Istituzioni". "Da ministro e da parlamentare non si limitò a denunciare le difficoltà del Meridione, ma lavorò per superarle con coerenza e con tenacia, nel solco di una politica intesa come leva di promozione umana e civile".

"A lui va il merito di aver promosso un sistema educativo che favorì l’accesso agli studi universitari anche a chi proveniva da nuclei familiari più svantaggiati e ai diplomati degli Istituti tecnici. Favorevole al dialogo e al compromesso, fu in grado di ascoltare, mediare e ricomporre i contrasti". "La sua testimonianza continua a parlare al nostro tempo. Ci ricorda che la democrazia vive solo se è partecipata, se i cittadini si riconoscono in valori comuni e se non si smarrisce la fiducia nei propri rappresentanti". "Spetta a ciascuno di noi custodire questo insegnamento e trasmetterlo ai nostri giovani. Mi auguro dunque che questo incontro contribuisca a tramandare l’esempio di un uomo che seppe servire il Paese con dedizione, rigore e onestà", conclude.

