Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, una delegazione del Gruppo di amicizia Serbia-Italia nell’ambito dell’Unione interparlamentare (Uip), guidato da Jovan Palalic.
Camera: Fontana riceve Gruppo amicizia Serbia-Italia
25 febbraio, 2026 • 13:43
