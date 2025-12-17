

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "In questa legislatura sono aumentate le ore di lavoro in Assemblea e questo secondo me è un segnale importante di quanto sia il ruolo dell'Aula e del Parlamento in questo Paese perché facendo raffronti comunque con le altre democrazie mature a livello mondiale il Parlamento italiano è quello che in Assemblea si raduna più spesso di tutti gli altri. Questo secondo me è un dato significativo e importante, è un dato di cui bisogna tener conto, perché a differenza di altri Paesi noi grosse pause durante l'anno non ne facciamo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"E questo a sottolineare ancora di più, al di là del lavoro ovviamente importante che fanno i parlamentari, ma anche di tutti, di tutto l'impegno dei funzionari della Camera, perché veramente -ha proseguito il presidente della Camera- abbiamo delle situazioni importanti, abbiamo delle riforme importanti, abbiamo delle discussioni importanti che vengono supportate da un lavoro di questi funzionari che è instancabile. Mi permetto di sottolinearlo perché spesso e volentieri magari questo è un dato di cui si tiene poco conto e a me dispiace, perché credo che poi quando noi vediamo anche il verificarsi di astensioni importanti come è stato nelle ultime elezioni anche regionali, ci dimentichiamo però di sottolineare come in particolar modo per le elezioni politiche quello che eleggono i cittadini sono appunto i Parlamenti, Senato e Camera".

"Io chiaramente non parlo per il Senato parlo per la Camera, ma il lavoro che si fa alla Camera è notevole, chiaramente immagino anche al Senato, ma in questo momento io sono rappresentante della Camera, quindi parlo per la Camera e secondo me è importante farlo vedere, cercare di comunicarlo, cercare di far vedere che comunque in Italia l'attività che si fa in Assemblea è importante. Aumenta -ha ribadito Fontana- ed è molto più importante anche rispetto a tanti Paesi che hanno una democrazia matura. Penso che per avvicinare le persone alle elezioni in modo di farle andare a votare è importante anche cercare di dare dei messaggi positivi. E questo sicuramente è un messaggio molto positivo di cui tener conto".

